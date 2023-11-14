بعد استشهاده في غزة.. أحمد موسى ينعى مصور القاهرة الإخبارية ويشيد بتغطيته| فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "خالص عزائنا في وفاة الراحل، وعزائنا لأسرته وكل أصدقائه في القاهرة الإخبارية ولهم كل التحية؛ لأنهم عاملين شغل متميز للغاية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "طوال العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، القاهرة الإخبارية من القنوات الموجودة والمؤثرة، وتنقل الحدث كل لحظة أولا بأول".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "القاهرة الإخبارية من القنوات التي استطاعت خلال أقل من سنة إنها تعمل اسم كويس جدا بكل مراسليها، وتحديدا تغطية ما يحدث في غزة".

