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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استشهاده في غزة.. أحمد موسى ينعى مصور القاهرة الإخبارية ويشيد بتغطيته| فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

نعى الإعلامي أحمد موسى، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة.

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مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن: خلاف حاد بين إسرائيل وأمريكا بشأن غزة

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أحمد موسى: الموقف العربي الموحد مهم للقضية الفلسطينية..والغرب بلا ضمير.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "خالص عزائنا في وفاة الراحل، وعزائنا لأسرته وكل أصدقائه في القاهرة الإخبارية ولهم كل التحية؛ لأنهم عاملين شغل متميز للغاية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "طوال العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، القاهرة الإخبارية من القنوات الموجودة والمؤثرة، وتنقل الحدث كل لحظة أولا بأول".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "القاهرة الإخبارية من القنوات التي استطاعت خلال أقل من سنة إنها تعمل اسم كويس جدا بكل مراسليها، وتحديدا تغطية ما يحدث في غزة".
 

أحمد موسى قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية فضائية صدى البلد استشهاد مصور القاهرة الإخبارية الإعلامي أحمد موسى

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