أحمد موسى: الموقف العربي الموحد مهم للقضية الفلسطينية..والغرب بلا ضمير.. فيديو

شدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية الوحدة العربية والتكاتف من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، موضحا أن الموقف العربي الموحد سيكون له دور كبير في مسار القضية.



أضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خلافات كثيرة بين الدول في مختلف العالم وليس بجديد، مؤكدا أهمية الموقف العربي الإسلامي في القمة العربية الإسلامية التي احتضنتها المملكة السعودية، مشددا على أن قطاع غزة يتعرض لانتهاكات وحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



واستنكر الإعلامي أحمد موسى، موقف الدول الغربية تجاه إسرائيل والعدوان الوحشي الذي تشنه على غزة، قائلا: "لا ضمير ولا إنسانية ولديهم عنصرية مقيتة لا يستثنى منهم أحد".



كما أكد أن تصريحات المستشار الألماني دائما مستفزة وتحمل عنصرية كبيرة، موضحا أنه يرفض وقف إطلاق النار في غزة.



وأكد أن إسرائيل تواصل قتل الأطفال والنساء واستهداف المنازل في قطاع غزة، مؤكدا أن الغرب يغض نظره عن أفعال الاحتلال الإسرائيلي يوميا على غزة.

