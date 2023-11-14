مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف توقع اتفاقية منحة لتوفير 3300 فرصة عمل للشباب

أعلنت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) عن توقيع اتفاقية منحة لدعم إحدى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم الفني، بقيادة مجموعة نهضة مصر وبالمشاركة مع المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP) . ويتمثل المشروع في إنشاء "أكاديمية تأهيل الدولية" باستثمارات تبلغ 7.06 مليون يورو، على أن تشارك مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) بنسبة 50% من هذه الاستثمارات بقيمة مالية تبلغ 3.53 مليون يورو متمثلة فى منحة دعم، فيما ستضخ نهضة مصر ال50% المتبقية من الاستثمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستبدأ مجموعة نهضة مصر بإعادة تجديد "مركز بيجام للتدريب" في منطقة شبرا الخيمة، وتحويله إلى "أكاديمية تأهيل الدولية " ؛ أول أكاديمية دولية خاصة فى مصر، لتصبح مؤسسة تعليمية و تدريبية متكاملة تضم مدرسة للتعليم الفني و مركز للتدريب المهني بالإضافة إلى مركز لريادة الأعمال و مكتب للتوظيف بالتعاون مع المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP).

وستتولى "تأهيل لتنمية مهارات التميز" المتخصصة في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، إدارة وتشغيل الأكاديمية الدولية.

ستقدم الأكاديمية برامج دراسية و دبلومات فنية معتمدة دولية في أكثر من 12 تخصص مهني في أربع قطاعات اساسية: قطاع الصناعة، قطاع السياحة و الضيافة، قطاع التشييد و البناء، و قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تقدم الأكاديمية مجموعة متنوعة من برامج التدريب المهني في مختلف التخصصات الفنية لبناء مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الى جانب المساهمة في رفع كفاءة العمالة المصرية فى القطاعات الفنية ذات الأولوية طبقا للمعايير الدولية. وسوف يقوم مركز التوظيف بالأكاديمية بربط الطلاب والمتدربين بفرص للتوظيف العملي فى كبرى الشركات على مدار فترة الدراسة، و توفير فرص عمل لائقة بعد التخرج.

من جانبه قال ستيفن كول، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، "إن الاستثمار في التعليم هو أحد أهم الطرق لتنمية المجتمع واستدامته، ومع أن مصر تمتلك أكبر منظومة تعليم فني وتدريب مهني في المنطقة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها. لذلك، قدمت المبادرة الدعم للشركاء من أجل إنشاء "أكاديمية تأهيل الدولية"، والتي ستغير مشهد التدريب الفني والتقني في مصر، ومن المتوقع أن توفر الأكاديمية الجديدة 3300 فرصة عمل بالتعاون مع العديد من الشركات التي أكدت عزمها على توظيف خريجيها."

وأضاف: "وسيتم توجيه المنحة المالية المقدمة من مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف والبالغة 3.53 مليون يورو إلى أعمال تجديد المرافق و الإنشاءات و تجهيز الورش بالمعدات الفنية و الوسائل التكنولوجية الحديثة الى جانب نظم للتعلم الإلكتروني و نظام متكامل لإدارة الجودة بالأكاديمية.

فيما قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر ، " تمثل هذه الشراكة الجديدة دفعة للمضي قدمًا في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. فأكاديمية "تأهيل الدولية" تعد الأولي من نوعها فى مصر حيث تمثل مزيجًا فريدًا من نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب المهني من خلال نظام الساعات المعتمدة الجديد القائم على الجدارات والذي يعتمد على مزيج متوازن من التعلم القائم على العمل والتعلم في الفصول الدراسية؛ حيث سيتاح تدريب الطلاب في مقرات الشركات المحلية ليومين على الأقل في الأسبوع لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، وستكون الاستدامة ومهارت الاقتصاد الأخضر والمهارات الرقمية أولوية ولاعبًا رئيسيًا في العمليات التشغيلية للأكاديمية ومحتواها التعليمي والتدريبي.

وأضافت: "نهضة مصر تمكنت، بالتعاون مع المبادرة المصرية القومية للتوظيف، من إبرام اتفاقيات مع شركاء أبدوا رغبة كبيرة في استقبال طلاب الأكاديمية للتدريب بمقراتهم أو توظيف خريجيها."

وأوضحت أن الأكاديمية الجديدة تعتبر إنجازا جديدا في مساعي نهضة مصر الدؤوبة منذ إنشائها عام 1938 للنهوض بالتعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، إيمانًا منها بدور التعليم الفني في النهوض باقتصاد البلاد وتنمية المجتمع وتحقيق الاستدامة، مؤكدة أن نهضة مصر ستواصل العمل مع شركائها لتحقيق هذه الرؤية.