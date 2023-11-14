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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: إفريقيا عانت لسنوات من الصراعات.. ومصر عادت لريادتها بالقارة السمراء

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل السنهوري

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن إفريقيا عانت لسنوات، من الصراعات السياسية، والاستعمار، واستغلال مواردها التي كانت غنية بها، مشيرا إلى أن بعض الدول الكبرى اقتصادها قائم على موارد الدول الأفريقية.

وقال عادل السنهوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الدولة، عمل على القيام بزيارات عديدة لدول القارة الأفريقية.

 

ريادتها للقارة الإفريقية.

مصر عادت لعضوية الإتحاد الأفريقي وتولت رئاسته في عام 2019، ومصر عادت لمكانها الأساسي في ريادتها للقارة الأفريقية.

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