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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هيدي كرم تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، أحدث إطلالتها،  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه بلوزه بالون الابيض وتركت خصلات شعرها كيرلي فوق كتفيها، ووضعتمكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه. 

أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، تستعد هيدي كرم لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولةبرفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداثبينهن.

 

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوموالفنانين.

آخر أعمال هيدى كرم في الدراما

وكان آخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانىسرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال،وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد،سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركةسينرجي.

أحمد حلاوة اختيار 3 اعمال هيدي كرم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الشرنوبي الفنانة هيدي كرم الفنانة دينا الشربيني النجم كريم عبدالعزيز بيومي فؤاد جمال سليمان مسلسل الاختيار 3 نرمين الفقي نجلاء بدر ياسر جلال

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