العلاج الحر بالدقهلية يوجه 12 إنذارا ويوصى بغلق 18 منشأة مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 124 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 41 عيادة خاصة و3 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 15 مراكزاً ومعملا من بينهم 4 مراكز ومعمل بدون تراخيص.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 12 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 18 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 11 منشأة أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15 منشأة ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

IMG-20231114-WA0004

IMG-20231114-WA0002

IMG-20231114-WA0006

IMG-20231114-WA0005