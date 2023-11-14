عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيول عارمة بوادي الكيد في دهب.. وأمطار وقوس قزح بالسعال.. صور

قوس قزح بسانت كاترين
قوس قزح بسانت كاترين

تعرض وادي الكيد الواقع بين شرم الشيخ  ومدينة دهب لسيل عارم  شكل نهرا من المياه ملأ الخزان الجوفي  لوادي الكيد  بوادي دهب وسار السيل في مجراه الطبيعي .


وقال أسامة رمسيس رجل اعمال بمدينة دهب أنه أثناء سيره علي الطريق من شرم الشيخ لدهب فوجئ بمنظر رائع  لسيل عارم ينحدر من الجبل في مجراه الطبيعي مشيرا إلي أن قائدي السيارات و توقفوا لمشاهدة المنظر الرائع .


وكشف محمد حسن جبلي دليل بدوي  بسانت كاترين أن سقوط أمطار في وادي السعال وتم رصد قوس قزح  بمنطقة وادي السعال بسانت كاترين  .


وقال محمد حسن جبلي ان أمس تعرضت منطقة وادي السعال  لأمطار غزيرة  وظهر معها قوس قزح علي  بمنظر رائع .

وأكد علي عبد البصير، نائب مدينة سانت كاترين، إن الأمطار التي تساقطت على منطقة وادي السعال متوسطة، ولم تستغرق وقت طويل، لذا لم تسفر عن أي تجمعات من الاه على الطرق أو حدوث  سيول.


وأوضح نائب رئيس المدينة  أن الوحدة المحلية  واصلت رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، وكافة الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقس حار نهارًا، و لطيف  ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية، واحتمال تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق بوسط سيناء ومدن القناة.


وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء،  وبلغت درجة الحرارة درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 32 والصغرى 21، وفى سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 25، و في طور سيناء  الصغرى 21 والعظمى 28، وفى طابا الصغرى 20 والعظمى 28، وفي شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32.


وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم ، أن حالة الطقس مستقرة بكافة المدن، وجميع الموانئ البحرية، والطرق الرئيسية والدولية تعمل بشكل طبيعي، ويجري التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن على مدار ال 24 ساعة، للتأكد من مجريات الأمور أول بأول، والتأكيد على متابعة مخرات السيول وتطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات والأجهزة الخاصة بمجابهة الطوارئ.


وأوضح البان، أنه جاري الاستمرار في رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار رعدية خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء،  والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري عن حدوث أي طوارئ.
 

سيل بوادي الكيد

Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٤-٠٠-١٠-٣٤-٦١٤_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٤-٠٠-١٠-٣٤-٦١٤_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٤-٣٣-٠٢٢_com.google.android.apps.photos~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٤-٣٣-٠٢٢_com.google.android.apps.photos~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٥-٠٦-٢٤٩_com.google.android.apps.photos~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٥-٠٦-٢٤٩_com.google.android.apps.photos~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٥-٣٩-٠٠٤_com.google.android.apps.photos~3
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٥-٣٩-٠٠٤_com.google.android.apps.photos~3
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٥-٣٩-٠٠٤_com.google.android.apps.photos~2
Screenshot_٢٠٢٣-١١-١٣-٢٣-٤٥-٣٩-٠٠٤_com.google.android.apps.photos~2
سيل وادي الكيد قوس قزح سانت كاترين دهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: نحن باختبار صعب في ظل الأحداث الجارية بغزة

صوتك مستقبلك.. ندوة للأخصائيين بإعلام جنوب سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

يحتجز نجله داخل ورشة موبيليا ويهدد بانهاء حياته| تفاصيل

أين أنت نتنياهو؟.. مسيرات حاشدة لعائلات رهائن حماس تجتاح تل أبيب |فيديو

شخص ينصب على آخر بزعم قدرته على إلحاق شقيقه بكلية عسكرية

وزير الخارجية : الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية ترقى لجرائم الحرب

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

نجم الزمالك السابق: فتوح ماضي في الأهلي ويكرر سيناريو إينو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ