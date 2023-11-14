سيول عارمة بوادي الكيد في دهب.. وأمطار وقوس قزح بالسعال.. صور

تعرض وادي الكيد الواقع بين شرم الشيخ ومدينة دهب لسيل عارم شكل نهرا من المياه ملأ الخزان الجوفي لوادي الكيد بوادي دهب وسار السيل في مجراه الطبيعي .



وقال أسامة رمسيس رجل اعمال بمدينة دهب أنه أثناء سيره علي الطريق من شرم الشيخ لدهب فوجئ بمنظر رائع لسيل عارم ينحدر من الجبل في مجراه الطبيعي مشيرا إلي أن قائدي السيارات و توقفوا لمشاهدة المنظر الرائع .



وكشف محمد حسن جبلي دليل بدوي بسانت كاترين أن سقوط أمطار في وادي السعال وتم رصد قوس قزح بمنطقة وادي السعال بسانت كاترين .



وقال محمد حسن جبلي ان أمس تعرضت منطقة وادي السعال لأمطار غزيرة وظهر معها قوس قزح علي بمنظر رائع .

وأكد علي عبد البصير، نائب مدينة سانت كاترين، إن الأمطار التي تساقطت على منطقة وادي السعال متوسطة، ولم تستغرق وقت طويل، لذا لم تسفر عن أي تجمعات من الاه على الطرق أو حدوث سيول.



وأوضح نائب رئيس المدينة أن الوحدة المحلية واصلت رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، وكافة الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقس حار نهارًا، و لطيف ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية، واحتمال تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق بوسط سيناء ومدن القناة.



وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، وبلغت درجة الحرارة درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 32 والصغرى 21، وفى سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 25، و في طور سيناء الصغرى 21 والعظمى 28، وفى طابا الصغرى 20 والعظمى 28، وفي شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32.



وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم ، أن حالة الطقس مستقرة بكافة المدن، وجميع الموانئ البحرية، والطرق الرئيسية والدولية تعمل بشكل طبيعي، ويجري التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن على مدار ال 24 ساعة، للتأكد من مجريات الأمور أول بأول، والتأكيد على متابعة مخرات السيول وتطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات والأجهزة الخاصة بمجابهة الطوارئ.



وأوضح البان، أنه جاري الاستمرار في رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار رعدية خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري عن حدوث أي طوارئ.



سيل بوادي الكيد

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