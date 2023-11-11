سلة غذاء متكاملة.. مزارع طور سيناء تساهم في خفض أسعار "الخضراوات"

ساهمت مزارع طور سيناء في خفض أسعار الخضراوات من طماطم وخيار وفلفل وجرجير وباذنجان وقرع ومختلف أنواع الخضراوات التي يحتاجها المواطن السيناوي علاوة على أنها وفرت خضراوات طازجة طبيعية من الأرض للمواطن خلال ساعات قليلة وتباع بأسعار مخفضة للمواطن.

وقال المهندس عبد الحفيظ الشريف مشرف على مزرعة خضراوات كبيرة أنه يتم طرح الخضراوات الطازجة للمواطن مباشرة بأسعار مخفضة وطازجة تقطف فجرا وتباع صباحا في المنافذ .

وأضاف الشيخ موسي البطين أن المزارعين اتجهوا لزراعة الخضراوات التي تأتي بأسعار كبيرة من أسواق العبور لتوفيرها لمواطني جنوب سيناء بأسعار مخفضة مشيرا إلي أن مزارعي جنوب سيناء يحتاجون شادر للجملة ليعم الخير علي كل الأهالي .

وأكد المهندس ايمن المغربي مالك المزرعة النموذجيه بطور سيناء إن المزارع ساهمت في تخفيض اسعار الخضراوات التي يحتاجها المواطن السيناوي في منافذ البيع ليشعر المواطن بحجم التنمية في المجال الزراعي

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن مديرية الزراعة تتابع التجهيزات اللازمة للتوسع في زراعة الخضراوات في الموسم الشتوي من خلال التواصل مع الجمعية الزراعية لتوفير ما يحتاجه المزارعون

من شتلات متنوعة من الخضر كالطماطم والباذنجان والفلفل الرومى والكرنب والكابوتشى مضيفا أنه تم وضع برنامج للتسميد والرش الوقائي للمزارع، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة ومواعيد الرى المناسبة وكيفية الإهتمام بالزراعات فى المراحل المختلفة لها .



خضراوات مزارع طور سيناء

FB_IMG_1699346498624~2

FB_IMG_1699346432188~2

FB_IMG_1699346439096~2

FB_IMG_1699346480160~2