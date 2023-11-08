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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب سيناوي ينحت اسم فلسطين علي شواطئ طور سيناء تضامنا مع غزة

كتابة فلسطين
كتابة فلسطين

نحت الشاب اسلام النجار علي شاطئ النجوم  بطور سيناء اسم "فلسطين " بالرمال مزينة بأعلام مصر وفلسطين   للتعبير عن التضامن مع غزة و حربها ضد المحتل الإسرائيلي .
وقال اسلام النجار الذي يطلق عليه نحات الرمال إنه لم يجد ما يفعله من اجل اطفال غزة وأهل غزة إلا أن يكتب اسم فلسطين وبها قلب وخريطة من قلب سيناء تعبيرا عن التضامن مع غزة الفلسطينية  مشيرا إلي أن كتابة فلسطين بشكل عملاق علي شواطئ طور سيناء  استمرت ثلاث ساعات  وكان يتمني أن تقاد بالشموع طوال الليل .
واضاف الشاب حامد احمد حامد الذي اشترك في كتابة اسم فلسطين علي شاطئ طور سيناء إن العمل للتعبير عن تضامن اهل سيناء مع الأشقاء في  فلسطين وغزة الذين يعانون من هجوم وحشي من المحتل الإسرائيلي الذي يقتل كل يوم الاطفال والنساء والعجائز والمصابين في المستشفيات .
 

اسم فلسطين

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IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٨٠١٠٧
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IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٧٥٧١٩
IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٧٥٥١٦
IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٧٥٥١٦
IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٧٤٦٣٢
IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٧٤٦٣٢
IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٧٥٢١٢
IMG_٢٠٢٣١١٠٨_١٧٥٢١٢
جنوب سيناء فلسطين نحت اسم شواطئ

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