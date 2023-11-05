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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلاوتها في بساطتها.. استراحات جبل موسى محطات دافئة للسياح

استراحات جبل موسي
استراحات جبل موسي

تنتشر استراحات جبل موسي على طول الرحلة التي تستمر لعدة ساعات سيرا علي الاقدام من الساعة الواحدة ليلا حتي شروق الشمس .
هذه الاستراحات التي اقامها بدو سانت كاترين لتكون محطات تدفئة السياح الصاعدين لجبل موسي في طقس بارد يصل لحد الصقيع و التجمد في الشتاء تقدم لهم المشروعات البدوية الساخنة و والوجبات الخفيفة والملابس الشتوية و البطاطين في الشتاء.

وقال محمد فتيح الشاب البدوي المهتم بسياحة السفاري إن هذه الاستراحات تنسجم مع طبيعة الجبل و اقامها البدو لتكون استراحات في طريق جبل موسي وتتوفر فيها الاعشاب وبعض الادوية وادوات الاسعافات الاولية إذا ما تعرض سائح لتعب مفاجئ .

وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين يوجد في طريق جبل موسي ١١ استراحة تقدم المشروبات والمأكولات البدوية وخاصة ان الطريق يحتاج لمجهود وطاقة من الصاعدين إلي قمة جبل موسي مشيرا إلي إن اصحاب الاستراحات هم جنود مجهولين يتحملون مشقة الصعود ببضاعتهم لقمة الجبل وغالبا ما يستخدمون الحمير والجمال لنقل بضاعتهم وكذلك يستخدمون الطاقة الشمسية للإنارة .

وأضاف سليمان الجبالي من قبيلة الجبالية ان هذه الاستراحات هي مؤنسة السياح وزوار جبل موسي وخاصة إذا ما كان الطقس بارد فهي توقد النيران للتدفئة وتقديم المشروبات الساخنة للسياح في محطات تدفئة لهم وكذلك محلات لاحتياجات المغامرين في رحلة الصعود لجبل موسي .

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جنوب سيناء استراحات جبل موسي سانت كاترين رحلة

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