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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"واي نوت" مزار مفتوح مجانا لعشاق الأشياء القديمة في دهب|شاهد

الاشياء القديمة بدهب
الاشياء القديمة بدهب

يجذب مزار " واي نوت " الذي يعتمد علي الأشياء القديمة وأعمال الرسيكل كل زوار دهب من سياح أجانب ومصريين وعرب 
 

ففي ذلك المزار تجد كل الاشياء القديمة التي كانت تعيش معك في الماضي من الراديو والتليفزيون وشرائط الكاسيت والافلام القديمة وعبارات تدعو للتفاؤل وحب مدينة دهب مثل :" من جاء إلي دهب عقله ذهب ".


مزار "واي نوت" مفتوح مجانا للزوار ويحرص السياح علي التقاط الصور مع الاشياء القديمة 
الشاب وليد غريب صاحب مزار "واي نوت" بمدينة دهب يقول إنه مكانه مفتوح مجانا ويحلم بإنشاء مدرسة للرسيكل وتعليم الاطفال صنع الانتيكات من من المخلفات القديمة للحفاظ علي البيئة  مشيرا إلي أن دائما يشعر السياح بالحنين للماضي فهي  تعيش معهم منذ طفولتهم وتمثل لهم ذكريات  جميلة ولذلك يقبلون على التقاط الصور التذكارية.

 

 

 

واي نوت

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جنوب سيناء دهب مزار واي نوت وليد غريب

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