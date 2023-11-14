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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات التعدينية 3 أضعاف

صدى البلد

عقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2022، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون جنيه إلى 750مليون جنيه.

وخلال الجمعية استعرض الجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام ، حيث أوضح أن الشركة تمكنت من زيادة قدراتها الإنتاجية من الخامات المعدنية وأبرزها خام الفوسفات ،  وتم إنتاج مايقرب من 660 ألف طن من مناجم وادى الشغب ووادى الشراونة البحرية بمحافظة أسوان ومناجم وادى القرية بمحافظة قنا ، وبلغ إنتاج المنجنيز حوالى 6 الاف طن من منجم ابوشعر بمحافظة البحر الاحمر ، واستطاعت الشركة خلال الربع الاخير فقط من العام إنتاج حوالى 5ر17 الف طن من خام الكاولين الرملى من منجم بئر الضحلى بمحافظة البحر الأحمر ، وحوالى 2000 طن من الكوارتز والتلك من منجم وادى عطا الله .

واضاف ان الشركة تعمل بكافة أنشطة ومجالات استخراج واستغلال الخامات المعدنية وأهمها الفوسفات ، أكسيد الحديد ، المنجنيز ، الكوارتز ، التلك و الكاولين الرملى ، لافتاً إلى  اهتمام الشركة بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتأكيد تواجد الثروات التعدينية بشكل أقتصادى وأهمها الفوسفات ، الفلسبار ، الرصاص ، الزنك، التلك والكاولين.

اعتماد نتائج البحث والاستكشاف الجمعية العامة الثروات التعدينية الخامات المعدنية الرمل

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