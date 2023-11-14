وفد من هيئة ضمان الجودة يزور جامعة المنوفية لاعتماد ٧ برامج بكليتين

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالى والدكتورة ثناء راضى، نائب رئيس الهيئة.

ويضم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة لزيارة وتجديد اعتماد ٧ برنامج بكليتي بكلية الهندسة والهندسة الإلكترونية.



وحضر اللقاء الدكتور ة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وفريق ومراجعة الجودة بجامعة المنوفية .

ورحب الدكتور أحمد القاصد بوفد الهيئة فى رحاب الجامعة، مشيدا بالتعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفنى والأكاديمى التى قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمى لكليات والبرامج الدراسية بالجامعة.

وأوضح خلال اللقاء دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.

واستعرض القاصد في لقائه بالوفد دور كليتي الهندسة والهندسة الإلكترونية في خدمة المجتمع و تميز الكليتين بوحدات استشارية تقدم خدمات للمحافظة بالإضافة إلي تقلد خريجي الكليتين العديد من المناصب المهمة في الدولة ودورهم البارز علي المستوي القومي والمجتمعي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة علي اعتماد جميع الكليات والبرامج بالجامعة مشيرا إلي أهمية التركيز علي الممارسات الفعلية وتطبيق معايير الجودة

من جانبه أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنوفية وتواصله مع الجامعات للتعريف بالرؤية المستقبلية ومعايير الجودة والتوجه الجديد للهيئة للوصول إلي جودة فعلية .

بدورها أكدت الدكتورة ثناء راضى على فخر الهيئة بالجامعات المصرية وجامعة المنوفية المتميزة التى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية.

وأشارت إلى الشراكة المهمة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمى، كما عبرت عن أملها في اعتماد جميع الكليات وجميع البرامج وضرورة نشر ثقافة الجودة.