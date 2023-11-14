محافظ أسيوط يستعرض انجازات قطاع مياه الشرب في عهد الرئيس السيسي

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جولاته الميدانية لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ، والتي تعتبر خير شاهد على انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مشروعات التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة .

حيث تفقد الأعمال النهائية لإحلال وتجديد محطة مياه الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط والتي تقدر طاقتها الإنتاجية الإجمالية بـ 51 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة 242 مليون جنيه .

رافقه خلال الجولة المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس عاطف ناثان استشارى الدعم الفني بالشركة والمحاسبة أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة.

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال النهائية التي تتم بالمحطة تمهيدًا لتشغيلها لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية بها لافتًا إلى إنه تم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 17 ألف متر مكعب/يوم إلى 51 ألف متر مكعب/يوم، منوهًا إلى أن الهدف من إحلال وتجديد المحطة هو القضاء على ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض المناطق وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل.

واكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بها.

وأشار إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة ومتابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع لتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات التنفيذ أمام الشركات المنفذة لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة ووفقًا لمعايير الجودة في التنفيذ فضلًا عن اجتماعاته ولقاءاته المستمرة بحضور الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرى لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها.

ووجه بضرورة تسريع معدلات الأداء وسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال للإنتهاء من المحطة وتشغيلها في القريب العاجل لتعود بالنفع على المواطنين ، كما وجه بزيادة المسطحات الخضراء في مدخل المحطة وبين المباني الخدمية بها مؤكدًا على ضرورة بذل الجهود بكافة مواقع العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ليشعر المواطن بحجم الانجازات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات.



واستعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – أبرز وأهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب بالمحافظة منها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا .

وتابع: هذا بالإضافة إلى التوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبمتابعة مستمرة ودعم من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتور عصام الجزار وزير الاسكان واللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأوضح محافظ أسيوط ، أن إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة التي تنفذها شركة مياه الشرب بالمحافظة تمثلت في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلته الأولى المشروع القومي لتطوير الريف المصرى والتي تمثلت في تحقيق مشروعات محطات المياه لتحسين خدمات المياه بعدد (54) قرية بتكلفة إجمالية بــ69 مليون جنيهاً، وتحسين خدمات الصرف الصحي بعدد 7 قرى بـتكلفة ٢١٣ مليون مليون جنيها وتحسين خدمات المياه لـ (65) قرية بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 196 مليون جنيهًا كما خصصت نحو 2.7 مليار جنيه لاعمال مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحي، وإنشاء محطة وننفيذ توسعات بـ 7 محطات وإعادة تأهيل 5 محطات مرشحة سطحية، وإنشاء وحدات معالجة أملاح RO واحلال وتجديد آبار ارتوازية، وإحلال وتجديد شبكات مياه، وتنفيذ 206 ألف وصلة مياه منزلية.

بالإضافة إلى أن الشركة بمختلف إداراتها بالمراكز تضم عدد 15 معمل رئيسي لتحليل جودة المياه وفقًا لما نص عليه القانون وعدد 4 معامل للصرف الصحي وعدد 10 معامل متنقلة ويتمكن قطاع المعامل من سحب 500 ألف عينة سنويًا للمتابعة الدورية لجودة المياه، وحصول قطاع المعامل علي شهادة ISO لضمان الجودة وعمل29815 مرة لغسيل للشبكات وتستمر بصفة دورية، فضلًا عن تركيب عدد1796 مطبق صرف صحي وإحلال وتجديد 27 بئر ارتوازي وإحلال وتجديد 249 كم .ط من خطول المياه المتهالكة أسفل الرصف ومد وتدعيم 532 كم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وإعادة تأهيل 7 محطات مياه شرب قائمة.



كما حصلت محطات مياه (النزلة – صدفا – بهيج) على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالي، وحصول محطتي (القوصية – الوليدية) على الشهادة للمرة الأولى، ويتم التخطيط ضمن خطة 2023ــ 2024 لحصول محطات الرفع وشبكاتها (درنكه ودير درنكه ، موشا وريفا ودير ريفا ، بني ادريس، بني سميع، والأقادمة، والزيرة، النواوره، والعتمانية، ووادي الشيح) ومحطتي مياه (محطة نقالي الحوطة، محطة مياه مرشحة منفلوط) على الشهادة لأول مرة، طبقاً للإجادة في 5 ملفات وهي المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل.

وأشار المحافظ إلى أن أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تمثلت في مشروع إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بالهلالي بحى شرق والتي يجري إحلالها وتجديدها بتكلفة تبلغ 242 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 51 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها والمعمل المركزى للشركة والذي يجرى إنشاؤه داخل المحطة على مساحة 1200 متر بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 والذي سيصبح بمثابة معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة والذى يتكون من خمسة طوابق ويضم عدد (4) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي) ،ومشروع محطة مياه شرب مرشحة زلطية بمنقباد طاقة 100ل/ث لخدمة 140 عمارة سكنية بمنطقة ببني غالب التابعة لمركز أسيوط بتكلفة 39.5 مليون جنيه ،كما تم إنشاء وحدة حديد ومنجنيز قرية مسارة بديروط وتطوير شبكات مياه مساره بتكلفة 26 مليون جنيه ، لخدمة اهالى القرية ، ومشروع انشاء محطة مياه شرب مرشحة بطيئة بقرية بهيج مركز أسيوط بتكلفة 18.5 مليون جنيه ومشروع وحدة معالجة حديد ومنجنيز محطة مير الإرتوازية بتكلفة 35 مليون جنيه، وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة منها إحلال وتجديد محطة عرب المدابغ طاقة 70 ألف م3/ يوم بمدينة أسيوط بتكلفة 642 مليون جنيه، ومشروع نظام تجمع مياه الصرف الصحي في قرى درنكه (قريتي دير درنكة ودرنكة الجديدة) والذي تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلاً عن 3 مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و 3 آلاف وصلة منزلية، فضلًا عن إنشاء مشروع صرف صحي قري (موشا وشطب - ريفا - دير ريفا – الزاوية) ضمن مشروع صرف صحي قرى جنوب مركز أسيوط ويتكون من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب والتي اقيمت على مساحة 7 أفدنة بطاقة انتاجية 26 ألف م3/يوم لخدمة 130 ألف نسمة وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 360 مليون جنيه وتم تشغيلها ودخولها الخدمة وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه وتنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بالإضافة إلى مشروع تجميع الصرف الصحي بقري (النواميس - النواورة ـ العتمانية ـ وادى الشيخ) بتكلفة 107 مليون جنيه لخدمة 7 آلاف نسمة وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالنواورة بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيهًا، إنشاء غابة شجرية لرفع المياه المعالجة بتكلفة اجمالية80 مليون جنيها، ومشروع صرف صحي قرية اسكندرية التحرير لخدمة 60 ألف نسمة وبتكلفة اجمالية بلغت 15 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي قرية (بني سميع-الزيرة- الأقادمة) مركز أبوتيج لخدمة 126 ألف نسمة وبتكلفة إجمالية 64 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية بني إدريس مركز القوصية لخدمة 65 ألف نسمة بتكلفة 12 مليون جنيه.



كما أوضح المحافظ أن مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه تمت بعدد 10 قري وتوصيل مياه لمناطق محرومة بمراكز (منفلوط والقوصية وأبنوب وأبوتيج والفتح والغنايم) وإمتداد المدينة الصناعية بإجمالي 32.2 مليون جنيهًا وإحلال وتجديد عدد 120 بئر بالحفار الميكانيكي والقايسون اليدوي بإجمالي 39.6 مليون جنيهًا واحلال وتجديد عدد 42 محطات مياه وصرف وصحي بتكلفة 36.3 مليون جنيهًا وإحلال وتجديد واصلاح خطوط طرد بعدد 10 محطة رفع صرف صحي بتكلفة 26.6 مليون جنيها.

وعلى صعيد أعمال التطوير في الجانب الإداري والعنصر البشرى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أكد المحافظ أن مجال تنمية القدرات والتدريب للعنصر البشرى شمل تنفيذ 980 برنامج تدريبي موجه لمختلف تخصصات العاملين بالشركة ما بين (مسار وظيفي وصيانة اللوحات الكهربائية ومعدات الكلور والسلامة والصحة المهنية، أنظمة الحاسب الآلي، الهياكل التنظيمية، الخطط الاستراتيجية، المعامل، النظام المحاسبي الموحد، تعداد خطط الازمات والكوارث، الخطط الاستراتيجية (pmp،GRP ، Primavera) وفي مجال التوعية والمشاركة المجتعية فقد تم عمل (24000) إستقصاء رأى للعملاء بالمحافظة للتعرف على مستوى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة وتنفيذ (1200) ندوة توعية داخلية وخارجية وقوافل طبية لخدمة الأهالي بالقرى والنجوع واستقبال (250) زيارة من طلاب المدارس والجامعات تفعيلًا للمشاركة المجتمعية والدور المجتمعي للشركة، كما تم عمل (120) ورشة تعليم سباكة منزلية خفيفة للسيدات والرئدات الريفيات وتنفيذ عدد (2) سيارة توعية متنقلة مجهزة لتنفيذ أنشطة التوعية بالمدارس وأماكن التجمهر ومتابعات يومية لعملاء الخط الساخن (36000) متابعة لبيان رضائهم عن مستوى الخدمة وحل الشكوى وعمل مؤتمرات جماهيرية بمراكز (أسيوط – منفلوط ـ أبنوب) لتوعية المواطنيين بأهمية مشروعات الصرف الصحي المقامة بالمراكز فضلًا عن أهمية الاشتراك بخدمة الصرف الصحي وتم تنفيذ عدد (10) حملات أسبوع المائي بواقع حملة سنويًا لخدمة 4,5 مليون نسمة بالمحافظة وتوقيع ٥٠ بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وعمل ١٠٠٠٠ دراسة حالة اجتماعية للأسر الاكثر احتياجًا وتوصيل (٥٠٠٠) وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجاً.



كما أشاد المحافظ بالانجازات التي تمت في نظام ميكنة الخدمات والتحول الرقمي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن خطة بناء الجمهورية الجديدة، حيث يجرى تطبيق نظام إدارة وتخطيط الموارد والتحويل الرقمي لبرنامج SAP الهادف لزيادة الكفاءة والفاعلية للقوى البشرية بعدد 3 قطاعات رئيسية علي مستوى شركة مياه الشرب (القطاع المالي - قطاع الموارد البشرية - قطاع المشروعات) ضمن فاعليات المرحلة الأولى لمشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه وتطبيق نظام إدارة وصيانة الأصول الفنية Maximo IBM تفعيلًا لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه لاتباع أفضل الممارسات في مجال الصيانة وإدارة الأصول بما يعود بالنفع على تعظيم انتاجيتها بصورة أكبر، وإطالة العمر الإفتراضي للأصول الإنتاجية الخاصة بالمحطات والشبكات من (ماكينات، ومحركات، وطلمبات، والمولدات، لوحات كهربائية، و....) وتجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمعامل ومنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية (Electronic invoice) وتفعيل الموقع الالكتروني الجديد مزود بجميع الخدمات الالكترونية الحديثة والدفع المسبق وتوفير منظومة دفع العدادات مسبقة الدفع بجميع مناطق الشركة، بالإضافة إلى توفير خدمة الشحن من خلال خدمة فوري وتزويد بعض المناطق بمنظومة الكاميرات المراقبة بتقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة.



وأضاف اللواء عصام سعد، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاهزة للافتتاح تمثلت في مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الهلالي بتكلفة اجمالية 242 مليون جنيهًا، وتجهيز المعمل المركزي للافتتاح، انشاء محطة مياه مدمجة بمنقباد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيها، توصيل خدمة الصرف الصحي للطوابية بتكلفة اجمالية 39 مليون جنيها، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشطب بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيها، ومشروع أعمال تجميع ونقل مياه الصرف النواورة والعتمانية وادى الشيح بالبدارى بتكلفة إجمالية 111 مليون جنيها، توصيل خدمة الصرف الصحي لقرى ريفا ودير ريفا والنواميس بتكلفة اجمالية 514 مليون جنيها.

كما نوه المحافظ إلى أن أهم إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع مياه الشرب تمثلت في إقامة مشروعات بعدد 149 قرية بـ 7 مراكز ،شملت المشروعات عمل توسعات وإنشاء بعدد 6 محطات مرشحة، وإعادة تأهيل لعدد (7) محطات قائمة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 530 كم، وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس المتهالكة أسفل خطة الرصف بطول 245كم، وشراء 245 جهاز قياس، وتنفيذ 200 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، ومد وتدعيم 43 كم شبكات صرف صحي، وإنشاء عدد (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز ، واحلال وتجديد عدد 27 بئر ارتوازي ،وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 2.7 مليار جنيه، كما نجحت المبادرة في توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 7 قرى بمراكز (الفتح، ديروط، البدارى، ساحل سليم ، أبوتيج) بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيها شاملة تنفيذ شبكات انحدار ووصلات منزلية ومحطات رفع، وخطوط طرد ومحطات معالجة ،كما شملت خطة الاحلال والتجديد للمشروعات، إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه وصرف صحي بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيها بـ6 مراكز على مستوى المحافظة.

بالاضافة إلى تنفيذ توسعات لعدد 6 محطات مياه وهي:

التوسعات الجديدة التي يجرى تنفيذها وأعمال التطوير والتجديد بمشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش والذي يبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 375 مليون جنيه وقت التنفيذ وطاقتها الاستيعابية 86 ألف م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوي وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم مدينة ديروط وبعض قرى المركز وجاري تنفيذ التوسعات الإضافية وأعمال الإحلال والتجديد ضمن مشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصرى وذلك بتكلفة 229 مليون جنيه لتشمل التوسعات الجديدة 21.6 ألف م3/يوم ، لتغذية قرى المركز، بالإضافة إلى مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة بطاقة تصميمة 43 ألف متر3/يوم بتكلفة 300 مليون جنيه وتوسعات محطة مرشحات مياه "ساحل سليم والبداري" بقرية تل زايد بمركز البداري والتي يجرى العمل بها بطاقة انتاجية 34 ألف م3/ يوم وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 400 مليون جنيه تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة القديمة التي تعمل بطاقة 68 ألف م3/ يوم وتوسعات محطة مياه منفلوط المرشحة والجاري العمل بها لزيادة طاقتها الانتاجية من 500 ل/ث إلى 1000ل/ ث والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بتكلفة مالية تعدت 301 مليون جنيه وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة مياه صدفا المرشحة "المرحلة الأولى" بطاقة تصميمة 51 ألف متر3/يوم بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 200 ألف مواطن بمركزي صدفا والغنايم، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه "أبنوب والفتح " المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة أسيوط بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

بينما تضمنت الخطة المستقبلية، مشروعات سيجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتغطى احتياجات المواطنين حتى عام 2037 وإحلال وتجديد 26 بئر مياه جديد ومد وتدعيم 500 كم شبكات بتكلفة 3 مليار جنيها بالقرى بالإضافة إلى إعادة تأهيل مجمع محطات عرب المدابغ بتكلفة اجمالية 1.6 مليار جنيها ، فضلاً عن قائمة مشروعات المياه والصرف الصحي المدرجة ضمن برنامج القرض الالماني بتكلفة 50 مليون دولار.