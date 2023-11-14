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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

إرشادات هامة للمصابين
إرشادات هامة للمصابين بمرض الذئبة  

يعد مرض ​الذئبة من الأمراض المناعية الغير معديه، ويؤثر هذا المرض على أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجته الذاتية والذي يعتبرها أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

 

إرشادات هامة للمصابين بمرض الذئبة

 

وفي بعض الحالات تسبب الإصابة بمرض الذئبة تلفًا دائمًا للأنسجة، وهو ما يؤثر على الجلد والمفاصل والقلب والرئة والكلى وخلايا الدم والدماغ.

 

 

ويحدث مرض الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لسبب غير معروف، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك" الطبي.

 

ولا توجد طريقة لمنع مرض الذئبة، لكن يمكن التقليل من الإصابة بها، وذلك بتجنب المحفزات، مثل: أشعة الشمس، التوتر، التدخين، قلة النوم وغيرها، ويمكن إتباع إرشادات للمصابين بالذئبة الحمراء التي تقلل من أعراضه، ومن أبرزها ما يلي :

_ الحرص على تناول غذاء صحي ومتوازن، بما في ذلك فيتامين (د)، والكالسيوم.

 

إرشادات هامة للمصابين بمرض الذئبة

 

_ التعرف على علامات التحذير من النوبة لتقليلها ومنعها، مثل: زيادة التعب، وتورم المفاصل، أو الألم).

_ يزيد مرض الذئبة من خطر الإصابة بالعدوى، مثل: الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، لذلك من المرجح أن يوصي الطبيب بالحصول على لقاح الأنفلونزا والالتهاب الرئوي.

_ العمل مع الطبيب لتحديد أفضل خطة علاج، وتناول الأدوية الخاصة بك على النحو الموصوف.

_ أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة.

_ ممارسة النشاط البدني بانتظام.

_ عدم التركيز على المرض، وقضاء بعض الوقت في ممارسة الأنشطة التي تستمتع بها.

_ الحد من الإجهاد والتوتر، وتجربة تقنيات الاسترخاء؛ لمنع تفاقم الأعراض.

_ عدم لمس أو فرك البقع والطفح على الجلد.

_ استخدام واقٍ من الشمس (على الأقل SPF 50)، وارتداء قبعة عند الخروج في الشمس.

_ تجنب التعرض لأشعة الشمس أو الجلوس في ضوئها المباشر.

_ التوقف عن التدخين.

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