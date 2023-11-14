فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية يصعد للدور الثاني خلال مشاركتهم فى الدوري البيئي

صعد فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية إلى الدور الثاني خلال مشاركتهم فى أنشطة الدوري البيئي المنعقد فى رحاب جامعة أسيوط بعنوان COP 28-Assiut، تحت رعاية الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المنتدى، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور نوبى محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية، إن الجامعة شاركت ضمن 11 جامعة أخرى من الجامعات بمحافظة أسيوط والوادي الجديد، والممتدة فعالياته طوال شهر نوفمبر الجاري 2023، وتشمل عدة محاور ثقافية وفنية ورياضية.

وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار حرص جامعة أسيوط على رفع وعى الشباب بقضايا البيئة بمختلف محاورها، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تطور صناعي، وتكنولوجى، ألقى بسلبياته، وأضراره على جميع المجالات البيئية، على كوكب الأرض، والغلاف المحيط به.



وأضاف نوبى أن فريق الجامعة جاء صعوده للدور الثاني عقب فوزه على فريق كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط، والذى ضم روان أحمد حسن، وكريم حسام الدين محمد، وبافلى خليفة، ومحمود حسين محمود، ويوسف محمد نصر، ومحمد حسن حويل، وأحمد مؤمن إبراهيم، وأحمد ضياء الدين كامل وذلك تحت إشراف مصطفى حسن أمين الجامعة مساعدا، وخالد ذو الفقار، وخالد ذو الفقار مسئول رعاية الشباب، و أبو العيون سيد، وأحمد صلاح الدين، وهبة حجازى.