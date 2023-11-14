أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/ وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات العربية والأجنبية.



وربح رأسمال المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة فى البورصة نحو ثلاثة مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.617 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 93.6 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق المتعامليـن الرئيسين، وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو أربعة مليارات جنيه.



وانخفص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.25 في المائة ليصل إلى مستوى 23894.06 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.01 في المائة ليبلغ 4791.72 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.1 في المائة ليصل الي 7027.64 نقطة.