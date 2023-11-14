لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي تحدد موعد مناقشة طلب انضمام السويد لـ"الناتو"

من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي مشروع قانون يوافق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الخميس المقبل، وفقا لجدول الأعمال الرسمي للجنة.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع القانون إلى البرلمان للتصديق عليه قبل ثلاثة أسابيع، في خطوة رحب بها حلف شمال الأطلسي وستوكهولم، بحسب وكالة رويترز.

وكانت تركيا قد أبدت في البداية اعتراضات بسبب ما قالت إنه إيواء السويد لجماعات تعتبرها إرهابية.

ويجب أن توافق لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان على مشروع القانون قبل تصويت الجمعية العامة بكامل هيئتها. وبعد ذلك سيوقعه أردوغان ليصبح قانونا.

وبينما قال إن أنقرة تتوقع المزيد من السويد في مكافحة المسلحين الأكراد، قال أردوغان هذا الشهر إنه سيحاول تسهيل التصديق قدر الإمكان.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الناتو في بروكسل يومي 28 و29 نوفمبر.

وتقدمت السويد وفنلندا، اللتان ظلتا محايدتين منذ فترة طويلة، بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي لتعزيز أمنهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم التوصل إلى عضوية فنلندا في أبريل الماضي، لكن تركيا والمجر عطلتا طلب السويد.