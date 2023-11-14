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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 86 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرا أساسيا لإنتاج الغذاء.

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واستعرض محافظ المنيا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز بنى مزار ومغاغة والمنيا  من إزالة 30 حالة تعد بالبناء المخالف منها 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى الحسينية - -أبو جرج – بنى على – شلقام – القيس وحى شرق مدينة بنى مزار، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد بحي غرب مركز ومدينة المنيا ، وفى مركز مغاغة تم إزالة 6 حالات تعد بقرى ميانه وضنبدى وشارونة

وفى مراكز العدوة ومطاي وسمالوط أزالت الوحدات المحلية 56 حالة تعد منها 30 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقريتي بنى عامر – البهجور  بمركز العدوة وإزالة 20 حالة تعد في المهد و متغير مكاني بقرى مركز سمالوط، وفى مركز مطاي تم إزالة 6 حالات بقريتي ابوان – حلوة وحى غرب المدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
 

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