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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أكتوبر الماضي

محافظ المنيا: خدمات طبية لـ 229 ألف حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ 229 ألف بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات على مدار شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

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واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة الطب العلاجي خلال أكتوبر الماضي حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لحوالي 229 ألف حالة، منها 177 ألف و47 حالة بالعيادات الخارجية، و51 ألف و692 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات مشيرا إلى إجراء 6620 عملية جراحية و569 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1058 مريضا بإجمالي 12600 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 2021 مريضا بإجمالي 6994 جلسة.

وأكد أنه تقديم خدمات أشعة عادية لـ 16263 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4480 حالة وأشعة مقطعية لـ 2013 حالة، وإجراء 41604 تحليلا، ورسم قلب لـ 3480 حالة و 6 حالات مناظير 30 دوبلر، و 403 ايكو، و 61 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 52 ألف حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 790 مريضا وحضانات لـ 631 طفلا بإجمالي 3330 يوم علاج.

أسامة القاضي محافظ المنيا الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية والعلاجية العيادات الخارجية المناطق الأكثر إحتياجا كافة التخصصات وكيل وزارة الصحة

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