جامعة المنيا .. د. إيمان الشريف قائما بأعمال عميد كلية التربية النوعية

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قراراً بتعيين الدكتورة إيمان زكى موسي الشريف، الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، للقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية، بجانب عملها وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

وفي سياق متصل أطلقت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للكلية بعنوان " مستقبل تأهيل وتعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التغيرات المناخية المعاصرة وفقًا لرؤية مصر 2030"؛ وذلك لتقديم رؤية مستقبلية لإسهام برنامج معلم التربية الخاصة لخدمة البيئات التعليمية للأطفال، والسعي للوصول لتطوير مستمر للبرامج والاستراتيجيات التعليمية في ضوء التغيرات المناخية المعاصرة.

حضر فعاليات المؤتمر، عميد الكلية، والدكتور نبيل السيد حسن استاذ علم النفس المتفرغ وعميد الكلية السابق ومقرر المؤتمر، وأمينا المؤتمر الدكتورة وفاء رشاد راوي عبد الجواد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر فؤاد على غبيش رئيس قسم العلوم التربوية، والاساتذة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعات مصر، وكذلك اساتذة من الوطن العربي عبر الفيديو كونفرنس، وشركاء سوق العمل من مدارس النيل، والبريطانية، ومصر الحديثة، وهيئة إنقاذ الطفولة، ووزارة التربية والتعليم، وإدارة المنيا التعليمية، وإدارة التربية الخاصة بالمديرية، وقطاع التربية للطفولة المبكرة بالمديرية.

تناول المؤتمر في محاوره ثلاثة مجالات متنوعة ما بين مجال العلوم التربوية، والعلوم النفسية، والعلوم الأساسية، وذلك لتحقيق عدد من أهداف المؤتمر ابرزها استكشاف البيئة الواقعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرؤية العلمية للدمج الشامل لهم، ودراسة واقع المؤسسات التعليمية والاعلامية والبيئة الرقمية الحديثة لتحسين جودة الحياة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تطوير خطط وبرامج التربية الخاصة المعنية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتقييم النفسي والتربوي للأطفال، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية لخدمة البيئة المناخية والنفسية والتربوية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على أهمية دور برامج التربية الخاصة لإعداد معلم التربية الخاصة برياض الأطفال.