عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متى يحق للمشتري استبدال سلعة أو استرداد قيمتها؟.. القانون يوضح

صدى البلد

نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

وألزم قانون حماية المستهلك، المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية.

كما نص القانون، علي أن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وألزم القانون، المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المستهلك حماية المستهلك خدمات التشطيبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

موضوعات متعلقة

الجمعة البيضا.. حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين خلال موسم التخفيضات

حماية المستهلك يحذر من الجمعة البيضاء .. تفاصيل

ترشيحاتنا

لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي..انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من شمال سيناء

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن تصفية 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية عسكرية في غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أغربها التهاب الأذن.. 6 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

فيديو

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ