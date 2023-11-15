رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، الكثير من المنشورات التي تحتوي على صورة البطيخ كـ رمز تعبيري، في منشورات ليس لها علاقة بكون البطيخ أحد أنواع الفاكهة، حتى أعلنت إسرائيل منع البطيخ عن قطاع غزة المُحتل، وإعتقال كل يشتريه، فلماذا البطيخ على وجه التحديد؟..

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومنشورات تحتوي على صورة البطيخ كـ رمز تعبيري عن المقاومة الفلسطينية، والدعم لهم، فألوانه هي الأقرب إلى العلم الفلسطيني، فيعبر البطيخ عن العلم وعن كونهم دولة مستقلة وشعب له هوية.

استخدم الرسامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فاكهة البطيخ وأدمجوا الرمز في لوحاتهم للتعبير عن قضيتهم، إلى جانب استعانة الفلسطينيين برمزه للتعبير عن قضيتهم وصمودهم وتمسكهم بالأرض، وذلك بسبب حذف خواريزمات «فيسبوك» للمنشورات الداعمة لفلسطين.