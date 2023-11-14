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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة من القرود تقـ تل صبيا ببشاعة في الهند | تفاصيل

عصابة من القرود تقتل
عصابة من القرود تقتل صبي ببشاعة في الهند

قُـ تل صبي صغير في هجوم مروع بعد أن مزقت القرود أمعاءه، وفقًا لتقارير جديدة. كان ديباك ثاكور، 10 سنوات، يلعب مع أصدقائه في قرية سالكي في جانديناجار بولاية جوجارات بالهند، عندما وقعت المأساة. 

ومن المعروف أن عصابة القرود نزلت على ديباك قبل البدء في نزع أحشائه، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية.

عصابة من القرود تقتل صبي ببشاعة في الهند

 وتم نقل الصبي إلى مستشفى محلي ولكن للأسف أعلن وفاته قبل أن يتمكن الأطباء من رؤيته لتلقي العلاج. 

وقال مسؤول في بيان: "تمزقت أمعاؤه في الهجوم. وهرع إلى منزله ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها هجوم كهذا في قرية ديباك - فقد أكد المسؤول وقوع هجمات متعددة في سالكي خلال الأيام السبعة الماضية. وأضاف أن "هذا هو الهجوم الثالث للقرود على القرية خلال أسبوع".

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