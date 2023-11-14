نيكولاس يكشف كواليس تراجع أوباما عن إعلان فنزويلا مهددة للأمن القومي الأمريكي

عقد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مؤتمرا صحفيا عالميا منذ قليل، استعرض خلاله المؤامرات التي تتعرض لها بلاده من الدول الاوروبية على مدار التاريخ وصمود دولة فنزويلا رغم تلك المؤامرات وسعيها لكشف الحقيقة.

وقال رئيس فنزويلا: خلال السنوات الماضية كانت فنزويلا تتفاجأ من وقت إلى آخر بمرسوم يوقعه أوباما كرئيس للولايات المتحدة يعلن أن فنزويلا تمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف نيكولاس: عندما التقيت بأوباما في بنما قال لي وجهاً لوجه إن هذا خطأ من أمريكا وأعترف بذلك ولكننا سنحل المشكلة، فقلت له المشكلة ربما لا تكون معك لأنك أصدرت هذا المرسوم بل تكمن الازمة في من يأتي بعدك فهذا المرسوم يفتح الباب لشن هجوم على فنزويلا ويغزونا ويفعلون أي شيء يصل إلى حد الحرب.

وحضر المؤتمر الصحفي عدد من سفراء وقناصل فنزويلا المعتمدين في الخارج وعدد من الصحفيين من جميع أنحاء العالم.