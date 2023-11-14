أحمد موسى منفعلا: معبر رفح مفتوح لماذا تتظاهر أمام سفارتي؟

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الشائعات التي يتم ترويجها مؤخرًا بشأن غلق مصر معبر رفح، مؤكدًا أن معبر رفح البري لم يغلق في أي وقت، ومصر لا تواجه أي أزمة بشأن معبر رفح، موضحًا أن معبر رفح شهد أمس عبور 161 شاحنة مساعدات طبية وإنسانية، بالإضافة إلى دخول 600 شخص دخلوا مصر من معبر رفح.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن حماس هي من تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما أن مصر مسئولة عن معبر رفح من جهتها فقط، معقبًا: «إحنا معندناش أنفاق تعدي منها الشاحنات دي، بوابة المعبر مفتوحة أمام كل الشحنات».

وأضاف أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أن مصر ليس لديها أزمة في معبر رفح والمعبر مفتوح بصورة تامة، ولكن قوات الاحتلال تعيق عملية دخول ووصول الشاحنات إلى قطاع غزة، مضيفًا: «أنت جاي تتظاهر قدام سفارتي ليه، روح تظاهر قدام سفارة فرنسا ولا أمريكا، دول اللي بيمنعوا وصول المساعدات لأهل غزة».

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن مصر لديها القدرة على إدخال 100 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا، ولكن التعنت من جانب قوات الاحتلال، وترفض وصول هذه الشاحنات بصورة مستمرة لقطاع غزة.

ولفت أحمد موسى، إلى أن المساعدات المقدمة من دول العالم والمنظمات الدولية التي تصل إلى العريش، ويكون في انتظارها ممثلين دبلوماسيين لتأكيد من وصولها، موضحًا أنه يتم تفريغ هذه الشاحنات عقب عبورها معبر رفح ووصولها إلى الأراضي الفلسطينية ويتم شحنها في شاحنات أخرى.

وأشار موسى، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوفير 650 طن سلع للشعب الفلسطيني، كما أن مصر قدمت 7 آلاف طن مساعدات ممثلة في جميع مؤسسات الدولة، محذرا من الأخبار الكاذبة، معقبًا: «والله العظيم المعبر مفتوح، كفاية رغي، عاوزين أيه، إحنا سيادتنا على أراضينا.. إسرائيل عمرها من تقدر تفرض عليا حاجة، هي تتحكم في معبر رفح في الناحية الأخرى من رفح، إحنا محدش بيعمل زينا ولا ربعنا».