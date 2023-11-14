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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. تحرك عاجل من الجامعة العربية ضد إسرائيل.. التموين تعلن عن مفاجأة سارة لـ المواطنين| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 


تحرك عاجل من الجامعة العربية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. فيديو
قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ترصد مواقف الحكومات الغربية الداعمة لـ إسرائيل وترد عليها.


زيارة عمل رسمية.. أحمد موسى: وزير التجارة السعودي سيحضر الأسبوع المقبل للقاهرة
كشف الإعلامي أحمد موسى موقف العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد “موسى”، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن علاقات الدول لا تحددها منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأفراد يريدن إنشاء فتنة بين المصريين والسعوديين، وهناك من يريد الخراب ووقوع الدول.

 

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير
وجه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يتلاعب بالفواتير.


مثل الدولار.. تعليق ناري من أحمد موسى على أسعار السكر.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب أسعار السكر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كنت داخل عند الجوازات قبل ما أسافر السعودية، وكان فيه طابور، وبعض الركاب شافوني في المطار، لقيتهم قابلوني، وسألوني على السكر، وإنهم مش لاقيين سكر".

 

14 استشهدوا وابنتي حُرقت.. والد أحد الأطفال المصابين بمصر يكشف تفاصيل مؤلمة
قال والد الطفلة مروة، إحدى الطفلات المصابات بفلسطين من القصف إن ابنته لديها 5 سنوات، وتعرضت لحروق كبيرة في الجسم، وخضعت لأكثر من عملية جراحية من أجل إنقاذها، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على حسن الاستضافة، وعلاج ابنته، بعد القصف في قطاع غزة.


مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية : اتصالات مصرية - قطرية لوقف إطلاق النار في غزة
أفادت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، بأن اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.


التموين تعلن عن مفاجأة سارة لـ المواطنين بشأن السكر.. فيديو
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن السكر موجود في كل محافظات الجمهورية ولكن هناك تفاوتا في الأسعار.


أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر: كل مكان بسعر مختلف عن التاني
كشف الإعلامي أحمد موسى مستجدات أزمة السكر الحالية، من خلال لقائه مع بعض المواطنين في مطار القاهرة قبيل توجهه للمملكة العربية للسعودية لتغطية القمة العربية في الرياض.


مسيرة تاريخية.. صدمة لجماهير الأهلي حول مستقبل علي معلول مع الفريق
عرضت قناة "صدى البلد" تقريرًا عن علي معلول، نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي في الفترة الحالية، في ضوء كثرة التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة، وسط حالة من القلق بين الجماهير على مستقبل اللاعب خاصة أنه واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي في العقد الأخير. 

 

تحرك عاجل من البنك المركزي.. أسامة كمال يزف نبأ سار للمصريين بالخارج
كشف الإعلامي أسامة كمال، عن نبأ سار لـ المصريين في الخارج فيما يتعلق بالبنك المركزي المصري، حيث بدأ البنك المركزي المصري بعقد اتفاقيات مبدئية مع البنوك المركزية مع الإمارات والأردن وكذلك في محادثات متقدمة مع المملكة العربية السعودية لتوصل للاتفاق مع البنك المركزي الخاص بالمملكة، فيما يتعلق باتفاق جديد من أجل المصريين. 
 

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