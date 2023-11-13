هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

وجه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يتلاعب بالفواتير.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رصدنا أكثر من حالة في هذا الأمر، وتم تحويل المتلاعبين إلى النيابة مع تحمل الفرق ما بين السعر الحر ومبادرة خفض أسعار السلع وهيدفعوا ملايين".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع: "الدولة تقف بالمرصاد لمواجهة كل من يتلاعب بقوت الشعب المصري خاصة في وسط تغيرات سعرية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد على مستوى العالم".

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع: أن "هناك أجهزة رقابية تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق".