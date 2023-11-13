تحرك عاجل من الجامعة العربية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. فيديو

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ترصد مواقف الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل وترد عليها.



وأضاف المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرأي العام في الدول الغربية بدأ يشهد تغييرا في مواقفه الداعمة لإسرائيل بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "الرأي العام الشعبوي في الدول الغربية أصبح داعما للقضية الفلسطينية"، مضيفا: "سيتم رصد الجرائم الإسرائيلية وتقديمها للمدعي العام للجنائية الدولية".

وأوضح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "يتم حاليا توثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي لتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

واسترسل المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "الجامعة العربية بدأت في تكوين جهاز لرصد كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي لتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".



وأكمل: "هناك أحكاما صادرة من الجنائية الدولية على دول ليست منضمة لها، وأحكام الجنائية الدولي تمثل ضغطا كبيرا وهناك شواهد سابقة".