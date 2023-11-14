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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يكون مكانا آمنا.. تهديد خطير من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن العملية البرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ان عمليات اسرائيل ستشمل كل قطاع غزة ولن يكون هناك مكان آمن في القطاع.
واضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: أحد أهداف العملية البرية الضغط على حماس بقضية التبادل وفقا لما نشرته “العربية”

وكانت قد أبلغت حركة حماس في تسجيل صوتي بأنها مستعدة للإفراج عن 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة تتضمن وقفا لإطلاق النار وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي عرضته فضائية يورونيوز، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لإطلاق سراح 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها خمسة أيام تتضمن وقفا لإطلاق النار، وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

واتهم المتحدث العسكري إسرائيل بالمماطلة في المحادثات التي توسطت فيها قطر، بغرض تسريح 240 رهينة تقريبا، تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في القطاع، منذ اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف أبو عبيدة إن إسرائيل تتهرب من إتمام الصفقة، وإنه لا تهمها حياة الفلسطينيين فقط، بل إن قتل أسراها كذلك أمر لا يهمها. 

وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة غزة العملية البرية

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