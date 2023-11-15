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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يطالب الزمالك بالحصول على 200 مليون جنيه.. تفاصيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، غاضب من قرار مجلس النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، بسحب الرئاسة الشرفية منه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتضى منصور طالب بلم متعلقاته من غرفته، ولكنه بعد هذا القرار طالب بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه لدى النادي".

وأضاف أمير هشام: "رئيس الزمالك السابق، تمسك بالحصول على المبلغ المذكور، دون التنازل عن أي جزء من المبلغ".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قد اجتمع مساء الاثنين لمناقشة بعض الملفات المهمة  واتخاذ ما يلزم لتعديل مسار فريق كرة القدم بالنادي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك ما يلي من قرارات:

- سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20  بتاريخ 18-4-2023 الممتدة بتاريخ 27-4-2023 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصتها وما يترتب على ذلك من أثار.

- التأكيد على مخاطبة  مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

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