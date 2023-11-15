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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يضع خطة فوز المنتخب على جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه متفائل بقدرة المنتخب الوطني على الصعود لكأس العالم، لكنه طالب في الوقت بضرورة الحذر من المنتخبات الإفريقية، ومنحها الاهتمام الكافي من أجل الفوز عليها، مشيرا إلى أنه لابد من وجود اهتمام قوي بمواجهتي جيبوتي وسيراليون.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لابد من تحقيق الانتصارات على المنافسين، وأن يتم النظر لكل مباراة على أنها المؤهلة لكأس العالم، ولابد من توافر الحماس لدى اللاعبين وأن يلعبوا بروح عالية من أجل تحقيق المكسب في أي مواجهة، ولذلك يجب على الجهاز الفني الاهتمام بإعداد اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا".

وأضاف: "اثناء وجود الراحل محمود الجوهري مدربا لمنتخب مصر قبل مونديال 90، كان لديه اهتمام خاص بكل المنتخبات، وخاضت مصر العديد من المباريات الودية، مع مدارس مختلفة من أجل الوصول بمجموعة اللاعبين الذين واجهوا منتخبات هولندا وبولندا وانجلترا لتقديم أفضل مستوى لهم".

وأكمل: "الجمهور المصري سيدعم الفراعنة ويبتعد عن الانتماءات للأندية، والآن نحن في مرحلة صعبة، واختيارات اللاعبين أصبحت مرهقة في ظل عدم توافر لاعبين نجوم كما كان يحدث مسبقًا عندما كان كل نادٍ يضم لاعبين على أعلى مستوى، والاختيارات بالنسبة لفيتوريا أصبحت محدودة، والأندية عليها الاهتمام بجودة لاعبيها من أجل أن يعود ذلك على المنتخب الوطني مستقبلا، ولذلك الجماهير سيكون لها دور هام في مؤازرة اللاعبين، وهناك عناصر حرمت من مشاهدة 100 ألف متفرج كما كان يحضر في سنوات سابقة".

وواصل: "بالتأكيد الوصول لكأس العالم حلم لكل لاعب مصري، ولذلك فيتوريا سيدفع بالقوة الضاربة أمام جيبوتي، والمنتخبات الإفريقية دائما تلعب بقوة أمام منتخبنا، والكرة المصرية قد تكون تراجعت بعض الشئ، والفرق الإفريقية بدأت تلعب بجراءة وتلعب بجماعية، وعلى مستوى الفرق شاهدنا صنداونز الذي لعب مباراة كبيرة أمام الأهلي، الجميع داخل القارة بدأ يتطور، ولذلك فيتوريا عليه استخدام كل مفاتيح اللعب وأن يلعب بمنتهى القوة من أجل تحقيق الانتصار".

وأكمل: "سيكون هناك ضغط ومراقبة مستمرة لـ محمد صلاح، وسيلعب منتخب جيبوتي بشكل دفاعي، ولذلك لابد من الاعتماد على الطرف الآخر والاختراقات من العمق، وعدم الاعتماد فقط على صلاح وأن ينزل كثيرا لوسط الملعب من أجل بناء الهجمة، واتمنى أن يكون اللعب بشكل جماعي، وعلينا الاستفادة من عامل السرعة".

وزاد: "مسألة اللعب في قارة إفريقيا مرهقة، وأقل رحلة تأخذ 11 إلى 12 ساعة على الأقل، ويجب أن يتم اعطاء الأمور حقها في الاهتمام من جانب اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الصعود لكأس العالم، وأتمنى أن نصعد للمونديال بصفة مستمرة بعد تغيير النظام من أجل تسويق الكرة المصرية بالشكل الذي يليق بها، ولدينا لاعبين مميزين من الممكن أن ينجحوا في الاحتراف كما يتواجد عناصر مميزة في اوروبا حاليا مثل صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد وغيرهم".

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