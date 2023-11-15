اليوم.. محاكمة متهم بأحداث الوايلي

تنظر، اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد عمار، إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



عقوبة التحريض على التظاهر



ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.