ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39733 طن تشمل : 6720 طن يوريا و 4213 طن رمل و 19200 طن ملح و 3800 طن مولاس و 5800 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60080 طن تشمل : 9696 طن خردة و 7455 طن حديد و 9500 طن سكر و 2257 طن عدس و 1316 طن بذرة كتان و 2900 طن فول صويا و 1385 طن خشب زان و 8323 طن قمح و 10000 طن ذرة و 4486 طن فول و 2762 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 614 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 307 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4514 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78281 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 405273 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2465 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6027 شاحنة .