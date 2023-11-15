مقطع فيديو لمصارع عالمي يثير الجدل حول القضية الفلسطينية.. شاهد

انتشرمقطع فيديو حاصداً آلاف المشاركات على تطبيق الفيسبوك ومنصة أكس ادعى ناشروه أنه للمصارع جون سينا ويظهر به وهو يلقي التحية وذلك على عائلة فلسطينية وذلك بعد انتهائه من أحدى مباراته، وذلك تعبيراً عن تضامنه مع سكان غزة.



وقد ادعى متابعي الفيس بوك أن من ظهر في مقطع الفيديو هو جون سينا وهو يخرج من حلبة المصارعة ويقوم بإلقاء التحية على طفل يبدو أنه مقعد ويجلس في الصفوف الأمامية.

وفق ما أكده موقع "ميزان فرانس برس" تلك الادعاء يعد غير صحيح، فيعد الفيديو قديم وهو منذ عام 2018 وللمصارع وهويقوم بإلقاء التحيّة على طفل من مؤسسة تُعنى بتحقيق أحلام الأطفال الصغار المرضى،