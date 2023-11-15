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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو وردة باكيا: مش بشحت على الهوا أنا بحلم أرجع المنتخب تاني

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عمرو وردة بعد فسخ تعاقده مع فاركو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال وردة عبر مداخلة هاتفية  : مش بشحت على الهواء.. عمرو وردة باكيا : أنا بحلم أرجع المنتخب تاني.

 

واستقر مسئولو نادي فاركو على فسخ التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتراضي بين الطرفين، بناء على توصية الجهاز الفني بقيادة خالد جلال.

 

ونشر عمرو وردة عبر حسابه على انستجرام صورة له وعلق قائلا "يوم التدريب يا ناس مفيش ضمير".

 

وكان عمرو وردة انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.

 

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