شريف عامر يعلق على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير أهالي غزة..فيديو

علق الإعلامي شريف عامر، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بأن الحل الإنساني الوحيد لعرب غزة هو التهجير، وايضاً يوجد 2 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ولهم مساحة في صحيفة وول ستريت وكان لهم نفس الرأي وهذا الحل الوحيد لاستقرار الحل الأوسط.



وأضاف « شريف عامر » من خلال تقديمه لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة "Mbc مصر، أن بعد تصريح رسمي من مصر ووزير الخارجية سامح شكري وبشكل مباشر وصريح أن هذا الموضوع مرفوضاً على المستوى المصري والدولي ويخالف القانون الدولي.



وأشار شريف عامر، إلي أن كلام السياسيين يتغير بشكل كبير ومحكوم جداً للتمكن في التراجع في موقف ما، معقبًا :"سايبين الباب مفتوح".



