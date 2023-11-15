عضو مجلس مدينة فرساي: التهجير هو موت القضية الفلسطينية.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي تعامل بوحشية مع الأبرياء و أشعل النيران بكل العنف الذي حرم دولياً

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي، إن تصريحات التهجير القصري للفلسطنيين إلى مكان آخر و قرار الأبادة كيلاهما مر وصعب على الشعب الفلسطيني.



وأضافت «جادو» من خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" الذي يقدمه الإعلامي طاهر أبو زيد، أن التهجير القصري ما هو إلا مو ت القضية الفلسطينية واستبعاد الفلسطنيين عن أرضهم فكلاهما مر.



أشارت عضو مجلس مدينة فرساي ، إلي أن التصريحات الذي تناولها الجيش الصهيوني ما هو إلا تخبط ولا يعلموا شئ عن القضية الفلسطينية ولا عن الإنسانية شئ، مضيفة أن كل هذه الجرائم حدثت في غزة بالفعل في صمت من العالم كله.

ولفت إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعامل بوحشية وبجرم شديد مع الأبرياء والمدنيين و يشعل النيران بكل أشكال العنف التي تحرم دولياً هذا دليل على عدم الإنسانية.