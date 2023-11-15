محمد فاروق يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك مع لشبونة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات أزمة نادي الزمالك مع سبورتنج لشبونة بشأن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا حول الغرامة المستحقة للنادي البرتغالي.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :الزمالك تفاوض مع سبورتنج لشبونة البرتغالي لتقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا حتى يتمكن الأبيض من فتح باب القيد خلال الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ينتظر الرد الرسمي من نادي سبورتنج لشبونة على طلب تقسيط الغرامة خلال الساعات القليلة القادمة حتى يستطيع رفع إيقاف القيد، وتدعيم الفريق بصفقات جديدة".

وتابع: " إدارة الزمالك تضع خطة بديلة لرفع إيقاف القيد تحسباً لرفض سبورتنج لشبونة الموافقة على طلب تقسيط الغرامة، إذ تسعى في الوقت الحالي لتوفير الغرامة المالية كاملة لسدادها قبل غلق باب الانتقالات الشتوية القادمة".