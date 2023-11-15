بطلة حقوق الإنسان تعيش وصمة عار بعد دعمها المطلق للصهاينة.. ما القصة؟

كثيراً ما ينتقد خصوم أميركا السياسة الخارجية الأميركية بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بحسب ما ذهب مراقبون.



ومع ذلك، فإن نهج واشنطن، الذي أمر به الرئيس جو بايدن والذي مهد الطريق أمام إسرائيل لقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في غزة بشكل عشوائي، قد وضع ما يراه الكثيرون وصمة عار دائمة على ادعاءات الولايات المتحدة بأنها بطلة حقوق الإنسان، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

قال بايدن مراراً خلال حملته الانتخابية إنه مؤيد متحمس لحقوق الإنسان، وبعد توليه منصبه، غير ذلك.

وفي السنوات الأخيرة، زادت الدول العربية انتقاداتها لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة.

وقالت راندا سليم، مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أدت إلى تجدد المشاعر القومية العربية. وقالت إن هذا الشعور "كان مدفوعًا بالغضب من المعايير الأمريكية المزدوجة في نهجها تجاه الصراع وتجاهل معاناة الفلسطينيين".

اجتمعت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في العاصمة السعودية الرياض لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة داخل غزة.

و اتفقوا جميعا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء.

واتهمت الدول العربية المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة دون تسميتها، بازدواجية المعايير فيما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعرب والفلسطينيين.

وقال عزيز الغشيان، المحلل السعودي المتخصص في العلاقات الخليجية الإسرائيلية، إن اجتماع الرياض كان بمثابة “رفض للخطاب الغربي المتمركز حول الولايات المتحدة”.

وقال الغشيان إن الأمر لم يعد يتعلق بفلسطين وإسرائيل.

وقال للعربية الإنجليزية: "إن فكرة النفاق الأمريكي كانت دائمًا بارزة في الخطاب الاجتماعي. ما تفعله هذه الحرب هو إثارة المظالم التاريخية لدى السعودية والدول العربية تجاه الغرب.

وأضاف: "هذه الحرب هي منعطف حاسم للغاية في تاريخنا".



وانتقد مسؤولون في الأمم المتحدة العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين ودعوا إلى وقف إنساني لإطلاق النار، وهو أمر اعترضت عليه الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وبعد زيارة الأسبوع الماضي إلى معبر رفح على الحدود المصرية، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه سمع الكثير من المخاوف بشأن المعايير المزدوجة. وقال تورك: "دعوني أكون واضحاً – لا يستطيع العالم أن يتحمل معايير مزدوجة".

وفي محادثات خاصة، يشعر الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون أيضاً بالفزع إزاء السياسة الأميركية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبي بي سي: “إننا نحث إسرائيل على التوقف. اليوم، يتم قصف المدنيين – بحكم الأمر الواقع. هؤلاء الأطفال السيدات وكبار السن تعرضوا للقصف والقتل. لذلك، لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية له".

ومع ذلك، فإن التركيز لا يزال ينصب على السياسة الأمريكية لأن واشنطن تعتبر الطرف الوحيد الذي يمكنه التأثير أو الضغط على إسرائيل لوقف قصفها الجوي لغزة.



وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون في وقت سابق لقناة العربية الإنجليزية إنه بناءً على نهج الرئيس بايدن، شعروا كما لو أن حياة الإسرائيليين أهم من حياة العرب.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن زملاءهم في السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم يواجهون أوقاتا عصيبة.



وانتقد المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية إلى سوريا الثمن الذي يدفعه المدنيون الفلسطينيون في غزة.

وكتب فريد هوف في مقال نشر مؤخرا: " يجب على الرئيس بايدن أن يبذل كل ما في وسعه لإنهاء هذا البغض".

وأضاف أن بايدن يحتاج إلى الضغط على إسرائيل للتصرف بطريقة تعكس احترام الحياة البشرية.

وأكد هوف بأن المصالح الأمريكية على المحك.

