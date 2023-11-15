عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بأشمون والشهداء ضمن الخطة الاستثمارية وحياة كريمة

رصف الطرق في المنوفية
رصف الطرق في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 ، للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  .

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء قطع الفرمة بطريق دناصور - ابشادى أحد قطاعات طريق 88 الشهداء – دناصور الذى يبلغ طوله سبعة كم ،بالإضافة الى فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية ابو كلس بالوحدة القروية بدنشواى بداية من شارع عملية المياة حتى شارع البوابة بإجمالي رصف 750متر .

وفد من هيئة ضمان الجودة يزور جامعة المنوفية لاعتماد ٧ برامج بكليتين

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه الجهات المعنية بالفحص الفوري للشكاوى


كما تم متابعة قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل بإجمالى رصف 1870متر تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وكذا متابعة التشطيبات النهائية بالسوق الحضاري بقرية شمياطس المقام على تغطية مصرف الشهداء – شمياطس على مساحة 520م2، حيث يتم تركيب الانترلوك بالمحيط الخارجي للسوق ضمن سبعة أسواق جارى إنشائهم بعدد من قرى مركز الشهداء وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال وضع طبقة السن وفردها ودمكها بشارع الصوفى بمدينة أشمون والذى سيتم رصفه بطول 300م ضمن خطة التطوير والرصف التى تتم بشوارع المدينة.

من جانبه، وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الهيئة العامة للطرق والكباري الخطة الاستثمارية للعام المالي المشروعات التنموية خطة التطوير والرصف حياة كريمة محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

ترشيحاتنا

موسكو: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة

وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

تشييع جثامين 7 شهداء برصاص الإحتلال في مخيم طولكرم بدولة فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ