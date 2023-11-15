حملات مكثفة على مواقف المنيا للتأكد من التزام سائقي الأجرة بتعريفة الركوب

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بـتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كما تابع المحافظ جهود رؤساء المراكز فى تكثيف حملات المرور والمتابعة على جميع مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وجميع الجهات المعنية، والتأكد من الالتزام بخطوط السير وتوافر سيارات الأجرة للمواطنين وطلبة الجامعة.

ووجه استفسارا للركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، ومدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات المحددة من قبل المحافظة، وكذلك محطات الوقود.

وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أي شكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي: (0862342200 -0862320001)، وكذلك رقم تلقي الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر الواتس، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.