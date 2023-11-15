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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتابع بدء تطوير نظام الوثائق الإلكترونية وفق معايير الأيزو

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اجتماع مركز الخدمة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات بحضور د. أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومدير مركز تطوير المشروعات الجامعية، ود. وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات، ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وذلك للوقوف على كفاءة البنية التحتية لشبكة معلومات الجامعة ومشكلاتها، وعرض أنشطة ومؤشرات الأداء للمركز، والموقف الحالي لإنتاج المقررات الإلكترونية، وانتظام عمل مركز الاختبارات الإلكترونية.

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وأطلع رئيس الجامعة خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي يبذلها المركز لتوفير انتظام عمل شبكة المعلومات بالجامعة، ورفع كفاءة أنظمة عملها وسرعتها، انعكاساً للدور الذي تلعبه شبكة المعلومات كبيئة تفاعلية فعالة بمنصات الجامعة التعليمية، وفي مجال البحث العلمي والمكتبات الإلكترونية والأعمال الإدارية، ومنظومة الدفع الإلكتروني، والتقدم للطلاب الوافدين.

ووجه فرحات إلي إعداد دراسة متكاملة توفر سياسات الاستخدام العادل لشبكة المعلومات، وتخصيص "كوتة" لمتوسط استخدام منتسبي الجامعة الشهري للأنترنت اللاسلكي، ومنع شبكات الاتصال بالشبكة غير المصرح لها، وتوفير نظم المراقبة، وأطر الحماية للأجهزة والبرامج وقواعد البيانات، وبدائل النسخ الاحتياطي بطريقة مرجعية تسهل سرعة تدارك الأعطال لمشغلي الشبكة.

وأكدعلى سرعة عرض الدراسة لمناقشتها وإقرارها بمجلس الجامعة، إلى جانب سرعة إنهاء التوريدات لسيرفرات الشبكة لرفع مصادر المعلومات التي تساهم بشكل فعال في كفاءة الأداء، ومتطلبات معايير الجامعات الذكية بما تشمله من خدمات تعليمية فريدة وذكية.

كما ناقش المجلس استكمال إنشاء نظام إدارة الوثائق الإلكترونية والأرشفة وفقاً لمعايير الأيزو المؤسسي والإداري وإعداد دراسة لأنواع المستندات ونماذجها على النظام وتحديد ما يمكن تنفيذه من عمليات إدارية إلكترونياً بالكامل أو ما تحتاجه من توقيعات حية وكود إلكتروني QR، وأرشفة كافة المستندات اللاحقة بالكامل.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لوحدات مركز تكنولوجيا المعلومات، ومؤشرات أداء كل وحدة من قبل كلا من: د. محب رمزي، مدير شبكة المعلومات، ود. ياسر الوزيري مدير البوابة الإلكترونية، ود. أحمد عزمي مدير مركز التعلم الإلكتروني، ود. حسن شعبان مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ود. مصطفى خليل نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

 

أراضي الزراعية الاختبارات الالكترونية الجامعات الذكية الوثائق الإلكترونية

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