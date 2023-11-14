من 3 لـ10 سنوات.. جنايات المنيا تقرر حبس 10 متهمين بقضية طالب صيدلة

عاقبت محكمة جنايات المنيا المتهمين بقتل طالب جامعي والذي تم الاعتداء عليه هو وأسرته في شهر مارس الماضي في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية.



وأمرت المحكمه بحبس 10 متهمين بالقضية رقم 6627 سنة 2023 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 2111 لسنة 2023 كلي جنوب المنيا بمدد تتراوح من 3 الي 10 سنوات.



فقضت المحكمه بحبس المتهم الرئيسي في الواقعة والذي كان بحوزته آلة حادة تسببت في إزهاق روح المجني عليه بـ 10 سنوات والمتهم السادس بالحبس 6 سنوات كما عاقبت المحكمة باقي المتهمين الثمانيه بالحبس 3 سنوات.

كانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى تقرير النيابة العامة حول الواقعة وملابساتها واستطلعت تقرير الطب الشرعي بشأن المجني عليه والمصابين كما استمعت لأقوال المتهمين الـ 10 المحبوسين على ذمة القضية.

يشار إلى ان أحداث القضية ترجع إلى شهر مارس الماضي عندما لقي طالب بكلية الصيدلة مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات في حين أصيب والدة ووالدته وشقيقه بإصابات متنوعة في مشاجرة بينهم وبين الجناه بسبب أقساط مالية تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء.

وتبين للأجهزة الأمنية مصرع الطالب زياد. ع. ر 20 سنه طالب بكلية الصيدلة، فيما أصيب شقيقه ووالدة ووالدته بإصابات بالغة بأماكن متفرقه بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام وإيداع الجثة داخل المشرحة تحت النيابة العامة.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن سبب وقوع المشاجرة المطالبة بالقسط المالي لوالدة المجني عليه والتي تعمل في تجارة الملابس ونشبت مشاجرة بينهم مما أسفر عن إصابتهم وتم القبض على 10 متهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ليصدر بحقهم الحكم السابق ذكرة.