جانتس: سنصل إلى كل مكان نحتاجه للقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها



أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس يوم الأربعاء أنه "لن تكون هناك مدن أو منازل ملاذ للمقاومة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

قال جانتس سنصل إلى كل مكان نحتاجه للقضاء على المقاومة فوق الأرض وتحتها في غزة والعالم".

وأضاف جانتس أن إسرائيل ستصل إلى قادة حماس مثلما وصلت إلى مجمعاتهم في غزة: "ما نفعله في الجنوب فعال، ويمكن أن ينجح أيضًا في الشمال [على الحدود مع لبنان]، إذا لزم الأمر".

وقال جانتس: "يعتقد يحيى السنوار أنه سيدمر المجتمع الإسرائيلي"، في إشارة إلى زعيم حماس، "والآن بعد أن رأى ما يحدث، يعلم أنه لم يخسر المعارك فحسب، بل الحرب".

يأتي ذلك فيما أبلغ وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسط أنه لن يكون وقف للحرب ما لم لن يكون هناك مقاومة وإطلاق سراح الأسرى.