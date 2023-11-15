عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن بشمال سيناء يبدأ حملته لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

السيسي
السيسي

أعلنت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المهندس هيثم رحمي، عن بدء الحملة الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المهندس هيثم رحمي، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات له إن الأمانة تطلق حملة لدعم الرئيس السيسي بناءًا على توجيهات حزب حماة الوطن المركزية، ضمن خطته الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأكد رحمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة، وهو الذي دشن خطط التنمية العمرانية بسيناء، مشيرا إلى أن سيناء لا تنسى دور القيادة السياسية في تطهيرها من براثن الإرهاب لتعود سيناء بلد الأمن والأمان.

ونشر الحزب بشمال سيناء لافتات دعم القيادة السياسي بالعديد من المناطق الرئيسية بالمحافظة تحمل شعار: "مشينا في طريق هنكمله … تحيا مصر"

حزب حماة الوطن حماه الوطن السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

ترشيحاتنا

سامح شكري: أى محاولة لتهجير الفلسطينيين تمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي

أيرلندا: مصر صاحبة صوت مهم في المنطقة وتدعو دائمًا إلى وقف التصعيد

موسكو: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة

وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ