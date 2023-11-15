حزب حماة الوطن بشمال سيناء يبدأ حملته لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

أعلنت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المهندس هيثم رحمي، عن بدء الحملة الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المهندس هيثم رحمي، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات له إن الأمانة تطلق حملة لدعم الرئيس السيسي بناءًا على توجيهات حزب حماة الوطن المركزية، ضمن خطته الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأكد رحمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة، وهو الذي دشن خطط التنمية العمرانية بسيناء، مشيرا إلى أن سيناء لا تنسى دور القيادة السياسية في تطهيرها من براثن الإرهاب لتعود سيناء بلد الأمن والأمان.

ونشر الحزب بشمال سيناء لافتات دعم القيادة السياسي بالعديد من المناطق الرئيسية بالمحافظة تحمل شعار: "مشينا في طريق هنكمله … تحيا مصر"