ندوة تعريفية عن أنشطة وحدة ضمان الجودة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم



نظمت كلية دار العلوم ندوة تعريفيه عن "أنشطة وحدة ضمان الجودة "، تحت رعاية أ.د ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية دار العلوم.

بحضور الدكتور عصام عامرية، المراجع المعتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس قسم النحو والصرف بالكلية، وأ.د وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ بالكلية، ود. بيومي طاحون، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ بالكلية.

أشار الدكتور عصام عامرية إلى مفهوم ثقافة الجودة من خلال خلق بيئة تواصل جادة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح تطلعاتهم المستقبلية للكلية وأساليب التدريس والتعلم والتدريب وتوصيف المقررات فضلا عن المساهمة في حل المشكلات ووضع مجموعة من الآليات المقترحة والعمل على تنفيذها، موضحاً أهمية دور الطلاب في المشاركة الفعالة لتأهيل الكلية للاعتماد وفق معايير محددة تتوافق مع رؤية ورسالة الكلية.

وأكد الدكتور وائل طوبار أن ثقافة الجودة من أهم المدخلات في المؤسسات وفي مقدمتها الجامعات باعتبارها مركز نشر ثقافة المعرفة والتعليم، مضيفاً أن العملية التعليمية يتشارك بها الجميع أساتذة وطلاب وعاملين، وتعمل الكلية خلال الفترة الحالية على التطوير لتقديم خدمة تعليمية تؤهل خريج كلية دار العلوم ليصبح أكثر تميزاً في تخصصه وذلك وفق متطلبات سوق العمل.

ومن جانبة أوضح د. بيومي طاحون أن الندوة تأتي للتعريف بالأطر الفكرية والنظرية لثقافة الجودة من حيث المفهوم والخصائص والأهمية لتحديد أبرز ملامح نشرها بين طلاب الكلية لخلق بيئة تعليمية جديدة متميزة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

4c4ad795-cce0-4155-b17c-0d07cf562cfd

28b5edcd-1854-446c-af47-4b331112ca34

e3d85ce5-9531-487a-bdb4-749b0ff234a6

e5bbc789-0508-4ad3-b43c-d028e5ed1d0a