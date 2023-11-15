عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق مدينة سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أعمال صيانة مكثفة لأعمدة الكهرباء في مناطق متفرقة، حيث تمت إنارة وصيانة العديد من الأعمدة الكهربائية بما يساهم في التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، خاصة في المناطق المؤهلة بالسكان.

يأتي ذلك في إطار الطفرة التي تشهدها المدينة في الخدمات المقدمة للمواطنين، من إضاءة وتجميل العديد من الطرق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد شعبان، أن قسم الكهرباء يقوم بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال الداخلية الموجودة بنطاق مدينة سفاجا، من خلال فريق الفنيين، وإصلاح الأسلاك والصناديق الخاصة بتيارات الكهرباء الداخلية والمنفصلة عن بعض الأحياء بنطاق المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية يواصل أعماله الدورية حيث تمت صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات وسلك وأغطية للأعمدة بمناطق مختلفة سفاجا البلد والأشغال وتقسيم العاشر من رمضان والشباب ومنطقة ابو النصر وعقارات منخفض التكاليف ومناطق مختلفة بمجلس المدينة وجاري استكمال أعمال الصيانة والتركيب بجميع أحياء المدينة.

سفاجا اعمال الصيانة أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية أعمدة الكهرباء الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة المشروعات التنموية والخدمية المشروعات التنموية مجلس المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المشروعات الخدمية

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات

حملة تفتيشية مكبرة بمرسى علم لضبط الأسواق والأسعار

تسليم وحدات سكنية في منطقة الصحراوية برأس غارب بالبحر الأحمر

انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في مركز شباب مبارك بالقصير

مشروع رعاية أطفال التوحد يحقق نجاحًا باهرًا في البحر الأحمر

سيول على طريق مرسي علم - إدفو وتحويلها إلى البحيرة الصناعية

استمرار حملات التفتيش في القصير لتفعيل الرقابة على الأسواق

ترشيحاتنا

85 جنيها ..استعيد كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نص ساعة

مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: اشتباكات عنيفة شمال القطاع .. وحصار مستشفيات

فيتوريا يكشف استعداداته لمباراة جيبوتي

دعوات لوقف إطلاق النار.. انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لـ إسرائيل

الأمم المتحدة : الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ للفلسطينيين

بعد طلاقها .. رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ