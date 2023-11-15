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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور وزيرة التخطيط.. انعقاد قمة «قلب واحد من أجل فلسطين» بإسطنبول

صدى البلد

انعقدت قمة قلب واحد من أجل فلسطين، اليوم الأربعاء، والتي استضافها مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في مدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، زوجة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجات رؤساء الدول والحكومات والممثلين الخاصين من العديد من دول العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركية.

وألقت السيدة أمينة أردوغان خلال القمة كلمة لفتت خلالها إلى أنهم لم يجتمعوا اليوم للحديث عن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة التي أعلنت انتهاء العام الدراسي رسميا لاستشهاد العديد من الطلاب. مستطردة بالقول: "اليوم، فات الأوان على الأطفال الذين يواسون إخوانهم بالقول "لا تخافوا، سنموت قريبا"، والذين لا يعرفون مكانا أكثر أمانا من التابوت. لقد فات الأوان من أجل الأطفال الذين وجه إليهم سؤال "ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟" فقالوا "نحن الأطفال الفلسطينيين، لا يمكننا أن نكبر". لم نجتمع اليوم لتذكر الأطفال الذين يلعبون ألعاب الهروب من القنابل وحمل الجرحى على النقالة وحفر الأنقاض والاستشهاد".

وقالت السيدة الأولى أمينة أردوغان: "نحن هنا اليوم لندعو إلى وقف إطلاق النار دون أي شروط أو أي شيء آخر".

 

 

التخطيط والتنمية الاقتصادية الأقتصادية التنمية الاقتصادية الخارجية التركية الجمهورية التركية التخطيط والتنمية الدول والحكومات الفلسطينيين

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