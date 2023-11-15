"العربية للتنمية الإدارية" تنظم الملتقى السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري بالوطن العربي

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم /الأربعاء/، الملتقى السنوي لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي، تحت عنوان "دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي"، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة، وبحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين ومسؤولي التدريب والتطوير الإداري العاملين في الوزارات والجهات الحكومية من مختلف الدول العربية.

وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني - في كلمته خلال الافتتاح - أن الملتقى يعقد هذا العام انطلاقا من كون الموارد البشرية أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات، إضافة لدورها الحيوي في الحفاظ على تميز المؤسسة، إذ تساعد في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم في تميز المؤسسة، كما يهدف إلى تحديد أهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعاملين في وحدات الموارد البشرية؛ بما يؤدي إلى تحسين العمليات والإجراءات وتعزيز الثقافة المؤسسية الفعّالة وتحسين الأداء العام، وكذلك إبراز دور المؤسسات في الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وتوفير البيئة الملائمة لها لتحقيق التميز المؤسسي والنجاح المستمر.